Pour booster les ventes de l’iPhone 15, Apple ne baisse pas (trop) ses prix de reprise

Un maintien des prix

une procédure simple

Ainsi, cette année, les iPhone 14 iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max font leur apparition,. Cette valeur varie selon l’état de l’appareil et la capacité de stockage.-excepté pour l’iPhone 12 Pro max qui passe de 520 à 510 euros maximum. Ainsi, si vous souhaitez faire l’acquisition d’un iPhone 15 , un iPhone 13 Pro Max pourra être repris par Apple jusqu’à 760 euros, 270 euros pour un iPhone 12 mini et jusqu’à 130 euros pour un iPhone X.Au niveau de l’Apple Watch, les Apple Watch Series 8 et Apple Watch Ultra 1 font leur apparition dans le tableau avec un montant de 235 euros maximum pour une Apple Watch Series 8.. À noter que si les anciennes montres (Series 4, Series 5, Series 6 et SE ) ne voient pas de changement de leur prix, la Series 7 augmente, passant de 165 euros maximum à 180 euros.Même si les prix sont moins élevés que dans d’autres boutiques ou si l’on a la possibilité de revendre son appareil soi-même,. Il suffit en effet de renseigner le modèle de son iPhone (avec le numéro de série) et d’indiquer son état en répondant à différentes questions.Dans un deuxième temps (après la validation de la commande), Apple vous enverra un e-mail de confirmation. Si vous échangez un iPhone, il vous expliquera comment sauvegarder ses données personnelles etDans un troisième temps, après réception de l’appareil, une équipe l’inspectera afin d’en vérifier l’état et de. Si l’état de l’appareil ne correspond pas à la description faite, un e‐mail sera envoyé indiquant la marche à suivre.