iPhone 15 : y a-t-il un emplacement pour carte SIM physique en France ?

C'est une question qui est revenue à plusieurs reprises lors de notre debrief en vidéo sur les nouveautés d'Apple présentées lors de la keynote Rêvélation. Si l'eSIM est la seule solution depuis deux générations d'iPhone aux US,Si cette question inquiète, c'est qu'une rumeur persistante évoquait le retrait de cet emplacement SIM dans davantage de pays dès 2023.. Dans certains cas, disposer d'une carte physique peut également simplifier les choses, comme nous l'a expliqué Didier dans un article dédié récemment.Si de nombreux opérateurs proposent désormais des cartes eSIM,. Cela devrait pourtant être le cas dans un futur plus ou moins proche, permettant par la même occasion à Apple de gagner un peu d'espace (une denrée extrêmement précieuse à l'intérieur des boitiers de smartphone où le moindre espace est mis à profit) et simplifier l'étanchéité. Aux US (sur les iPhone 14 tout du moins), un simple bout de plastique occupe l'espace laissé libre à l'intérieur de l'appareil afin d'assurer la rigidité de l'ensemble et soutenir l'écran.Si ledevrait être envisageable à terme sur notre territoire,, comme en Chine ou les iPhone disposent d'un tiroir spécifique permettant d'installer deux cartes SIM physiques. Notons que les iPhone US ont aussi pour particularité d'être les seuls à être compatibles avec les ondes millimétriques de la 5G. Cette absence n'est pas très grave en France où l'infrastructure n'est pas encore largement disponible, mais il aurait été agréable que ces iPhone en soit tout de même équipés afin d'affronter plus sereinement l'avenir.