Les iPhone 15 et iPhone 15 Pro en précommande chez les revendeurs !

Les iPhone 15 et iPhone 15 plus en précommande

Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max en précommande

qui gagnent un port USB-C,auparavant réservée aux versions Pro, une dalle OLED de 6,1 ou 6,7 pouces dotée d'udes iPhone Pro de l'année dernière, lultra-wideband pour améliorer la localisation précise, ainsi qu'équivalent 26mm ouvrant à ƒ1.6 et permettant d'obtenir un intéressant zoom x2 (en utilisant seulement 12 des 48 mégapixels du capteur principal) qui manquait à cette gamme jusqu'alors. Sans hésiter, un bon cru !Avec les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max,, avecresistant et plus léger, des bordures d'écran affinées, des dalles OLED 6,1 et 6,7 pouces avec ProMotion (taux de rafraichissement adaptatif atteignant 120 Hz) et toujours allumés, un port USB-C à 10 Gb/s,(une première dans l'industrie) offrant 10% de performances supplémentaire sur le CPU et 20% sur le GPU, l'accélération matérielle du Ray tracing, un Neural Engine 2x plus rapide, l puce U2, du Wi-Fi 6E, ainsi qu'personnalisable avec retour haptique.avec un capteur principal 48 mégapixels équivalent 24mm et ouvrant à ƒ1,8 avec de meilleurs résultas en basse lumière, moins de Lens flare, et des clichés 48MP en HEIF, le nouveau mode Portrait en 24 mégapixels plus détaillé, et les modes Nuit et SmartHDR optimisés.via son téléobjectif 12 mégapixels équivalent 120mm ouvrant à ƒ2.8.Apple n'oublie pas la vidéo et propose sur ces modèles Pro. Le format LOG est également de la partie et permettra d'améliorer les couleurs en post-production sans perte de qualité. Les amateurs éclairés et professionnels qui filment leurs contenus à l'iPhone devrait être ravis de ces évolutions.Ces nouveaux iPhone permettront de mettre à profit l'ultra grand angle et le grand angle simultanément afin de(de la vidéo en 3D) qu'il sera ensuite possible de consulter sur le Vision Pro. Cette fonctionnalité ne sera toutefois pas disponible au lancement.