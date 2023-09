Les délais de livraison des iPhone 15 Pro Max s’allongent jusqu’en octobre !

Presque un mois de délais sur l’Apple Store pour recevoir son iPhone 15 Pro Max !

Et du côté de l’iPhone 15 ?

Ainsi l’Apple Store a eu sa. Les opérateurs ont -semblent-ils- connu des problèmes techniques pour les précommandes : Sosh en rupture en moins d’une heure, SFR annulant tout ou partie de ses commandes (d’après un de nos lecteurs en contact avec le SAV) !Moins de 30 minutes après l’ouverture, certains modèles accusaient déjà plusieurs jours / semaines de délais. A 15h30, il n’est désormais plus possible de recevoir un iPhone 15 Pro Max -peu importe sa couleur et son stockage- avant la semaine du 9 au 16 octobre !Plusieurs explications peuvent être avancées pour expliquer cette situation. La plus logique serait un souci au niveau de la production.En outre, les vraies différences de cette année concernent les modèles Pro. Enfin il n’y a guère que 100 euros d’écart entre un iPhone 15 Pro à 256 go et un iPhone 15 Pro Max à 256 go également… Cette faible différence (pour une fois) a sans doute motivé les utilisateurs à opter pour le plus gros modèle.Du coté de l’ iPhone 15 iPhone 15 Plus , les stocks semblent plus fournis / la demande plus contenue. Effet Barbie oblige,, à fin septembre ou tout début octobre selon les stockages.