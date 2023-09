Avec iOS 17 et l'iPhone 15, Halide se veut plus rapide et réactive 

Diminution de la latence

Zero Shutter Lag

bien que la latence peut paraitre faible, elle peut suffire à ne pas obtenir un cliché parfait. C'est pourquoi, l'année dernière, nous avons demandé à Apple de proposer une API "Zero Shutter Lag", et nous sommes super excités par ce lancement

Autres fonctionnalités

Prioritizing Responsiveness

Dans un billet de blog, l'équipe de Spectre détaille le contenu de cet opus 1.12, qui prend en, notamment. En règle générale, lorsque vous prenez une photo, il y a unAvec iOS 17, les applications peuvent constamment prendre des photos en arrière-plan de sorte que lorsque l'on appuie sur le bouton, le système va en choisir une qui correspond le plus à ce que l'utilisateur a vu à l'écran. Halide précise au passage :Lorsqu'elle est activée, elle va détecter quand l'utilisateur prend une séquence rapide de photos pour réduire la phase de post-traitement des images.Outre plusieurs correctifs de bugs, cet se veut bien évidemment plus adaptée aux nouveaux iPhone 15 et iPhone 15 Pro -ce que nous nous empresserons de vérifier vendredi. Rappelons que l'application est gratuite aux téléchargement mais qu'elle fonctionne sur un système d'abonnement : 2,99 € (par mois), 12,49 € (par an) ou 49,99 € (achat unique).