Test des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max : une évolution titanesque ?

iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max : premiers tests et avis

Apple affirme que l'iPhone 15 Pro de 6 pouces pèse 187 grammes, soit 9 % plus léger que le modèle de l'année dernière. L'iPhone 15 Pro Max, doté d'un écran plus grand de 6,7 pouces, pèse 8 % de moins. Mais en pratique, cela semble être une réduction encore plus importante. Mon ancien iPhone 14 Pro me fait penser à une brique. La différence de poids entre les Pros de cette année et ceux de l'année dernière est perceptible même avec un étui.

j'ai réglé le bouton d'action sur le 15 Pro Max pour ouvrir l'appareil photo, ce que je pensais vraiment apprécier. Il fait même office d'obturateur lorsque vous utilisez le bouton d'action pour ouvrir l'appareil photo, et j'adore les déclencheurs physiques. Mais c’est un peu difficile, et après la première semaine, je ne trouve pas cela plus facile que de faire glisser l’écran d’accueil pour lancer l’appareil photo et d’appuyer sur le bouton de réduction du volume pour prendre des photos. J'ai cependant d'autres idées pour le bouton d'action, et l'avantage est que vous pouvez expérimenter jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose qui vous plaise

je connais beaucoup de gens qui ont immédiatement su ce qu'ils voulaient faire avec leur bouton d'action dès son annonce. Je suis un peu plus indécis. J'ai principalement alterné entre Appareil photo et Mémo vocal. Je pensais que j'allais opter pour l'appareil photo dès le départ, mais l'existence du bouton de l'appareil photo sur l'écran de verrouillage m'a amené à repenser ce choix. Plus j'y pense, plus j'aime lier Shazam au bouton Action. La possibilité de lancer un minuteur ou d'ouvrir l'application Notes pourrait également être intéressante.

aux côtés de l’autre téléphone Pro doté d’un objectif zoom 5x, le Pixel 7 Pro de Google, le téléobjectif du 15 Pro Max tient la comparaison. Le Pixel 7 Pro conserve plus de détails dans la pénombre, l’iPhone produit une image globalement plus sombre. L’image du Pixel 7 Pro est juste un peu plus lumineuse et plus nette, même si le niveau de détail est à peu près le même. Oh, et le Samsung Galaxy S23 Ultra ? Il les bat tous les deux avec son objectif 10x.



Parmi les trois, l'iPhone ne remporte pas toutes les catégories – en partie grâce à l'excellent mode portrait du Samsung Galaxy S23 Ultra – mais en une semaine de prise de vue avec lui dans de nombreuses conditions différentes, le 15 Pro est celui qui est le plus susceptible de tenir ses promesses. la couleur que je recherchais constamment. On retrouve l’expérience habituelle offerte par l’appareil photo de l'iPhone, désormais avec un peu plus de flexibilité dans vos options de composition.

Je vais être honnête, j’étais assez sceptique quant à la possibilité d'enregistrer en 4K60 sur mon appareil. Je pensais que cela torpillerait la durée de vie de la batterie, ferait chauffer le téléphone et serait terne dans des conditions de faible luminosité en raison de problèmes de fréquence d'images. Rien de tout cela n’était vrai. En fait, comme vous pouvez le voir dans les images que nous avons tournées pour notre revue vidéo, le Max Pro n'a pas seulement fait le job, correspondant à une caméra vidéo de qualité professionnelle, mais il a en fait surpassé cette caméra dans des conditions de faible luminosité.

l'iPhone 15 Pro pouvait constamment atteindre des débits compris entre 700 et 900 Mbps lorsqu'il était connecté à 6 GHz dans la même pièce que le routeur.

Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max conservent les dalles OLED 6,1 pouces et 6,7 pouces dotées de la Dynamic Island, mais, et non plus en acier inoxydable, gagnant ainsi en légèreté. La dissipation thermique est également plus performante, ce qui pourrait améliorer l'endurance du smartphone par temps chaud ou pendant l'enregistrement de vidéos.à la place du bouton activant la sourdine, qui pourra déclencher 9 actions prédéfinies. Il sera également envisageable de créer vos propres raccourcis. Le cœur des iPhone 15 Pro et Pro Max estce nouveau SoC embarque 19 milliards de transistors , 6 cœurs CPU, 6 cœurs GPU, un Neural Engine dotés de 16 cœurs ainsi qu'un décodeur AV1 et ProRes pour la vidéo.La partie GPU dont Apple vante les mérites est, et va permettre aux iPhone 15 Pro d'accueillir des jeux AAA comme Resident Evil Village ou Assassin's Creed Mirage. L'A17 Pro est également dotée d'un contrôleur USB permettant de disposer(contre 480 Mb/s pour l'iPhone 15)Apple conserve un capteur principal 48 mégapixels équivalent 24mm et ouvrant à ƒ1,8 mais, et. L'interface pour passer d'un capteur à l'autre a été revue,L'iPhone 15 Pro Max se distingue cette année du 15 Pro en embarquant. Les deux versions Pro disposent d'un ultra grand angle 12 mégapixels équivalent 13mm ouvrant à ƒ2.2 et permettant de passer en mode macro.Apple n'oublie pas la vidéo et propose sur ces modèles Pro des enregistrements en. Le format LOG est également de la partie et permettra d'améliorer les couleurs en post-production sans perte de qualité. Ces nouveaux iPhone permettront de mettre à profit l'ultra grand angle et le grand angle simultanément afin de créer(de la vidéo en 3D). Cette fonctionnalité n'est toutefois pas disponible au lancement.Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max sont disponibles en. Notons que l'iPhone Pro Max est livré de base avec 256 Go de stockage, contre 128 Go pour l'iPhone 15 Pro.Dès la première prise en main, certains journalistes ont remarqué que. Selon Kif Leswing de CNBC . Selon Allison Johnson de The Verge En sus des nouvelles fonctionnalités logicielles qui ont été appréciées,, considéré comme une importante évolution, même si la concurrence fait mieux, notamment Samsung avec le zoom x10 optique du S23 Ultra. AllisonJohnson indique,Du côté de la vidéo,(c'est un câble de charge limité à l'USB 2.0). La présence du Wi-Fi 6E a également été saluée, permettant d'offrir des débits plus élevés. Nilay Patel de The Verge indique queLa puce A17 Pro semble réellement performante, selon les premiers tests menés par Mark Spoonauer de Tom's Guide qui indique également queet que l'iPhone 15 Pro Max dispose de la plus grande autonomie parmi les appareils qui ont subi le test, y compris les Samsung S23 Ultra et OnePlus 11 Pro.Au final, les premières impressions sont plutôt positives, et nous ne manquerons pas de vous donner rapidement notre avis