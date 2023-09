iPhone 15 : une nouvelle option pour préserver la batterie sous iOS 17

Une fonctionnalité réservée aux iPhone 15

Une fonction permettant de limiter la charge

A la manière de ce que Cupertino propose sur les Apple Watch Ultra avec watchOS 9 (watchOS 10 permet également d'en profiter sur les Apple Watch SE, Series 6, Series 7, Series 8 et Series 9),. Cette fonctionnalité qui a été découverte par l es journalistes ayant pu disposer des appareils quelques jours à l'avance semble toutefois réservée aux iPhone 15 et iPhone 15 Pro, ce qui peut paraitre étrange puisque rien n'empêche à priori de la proposer également sur les anciens modèles, les iPad ou les Mac.. Pour rappel, avec la charge optimisée le système apprend des habitudes de l'utilisateur pour recharger les périphériques à 100% uniquement lorsque ce dernier risque d'en avoir immédiatement l'utilité (par exemple la nuit juste avant votre réveil), ceci afin d'éviter l'usure prématurée des batteries. La limite de charge bloque quant à elle la recharge de la batterie à 80%, là encore pour éviter l'usure trop rapide de la batterie. Ce genre d'option est d'ores et déjà disponible sur certains smartphones Android et largement répandue sur les véhicules électriques.