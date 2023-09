Un décompte des cycles de charge pour les iPhone 15 (mais pas pour les autres)

Un décompte des cycles de batterie pour les iPhone 15

Et sur les autres iPhone ?

Apple la propose par exemple sur les Mac depuis belle lurette. Pour consulter cette information, il suffit d'ouvrir les Réglages système, puis de se rendre dans l'onglet Général, puis Informations, avant de cliquer tout en bas de la fenêtre sur Rapport système (il est également possible de passer par le menu Pomme du Finder en haut à gauche, puis A propos de ce Mac, puis Rapport système). L'information se trouve ensuite dans la section Alimentation, sur la ligne Comptage des cycles. Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur les iPhone 15 et iPhone 15 Pro sous iOS 17, dans les Réglages au sein de la section Général puis Informations, comme les journalistes ayant reçu les iPhone 15 et iPhone 15 Pro en avance ont pu le vérifier. Certains utilitaires permettent d'ailleurs d'afficher cette donnée sur les iPhone plus anciens. La gamme d'iPhone 15 semble concentrer les efforts d'Apple concernant la batterie, avec par exemple une nouvelle option permettant de limiter la charge à 80% afin de préserver la batterie, également réservée aux nouveaux modèles.