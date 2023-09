Strava intègre désormais Nike Run Club et Nike Training Club

Un partenariat entre Strava et Nike

Strava est l'une des plus grandes communautés de sportifs au monde avec plus de 100 millions d'athlètes découvrant les joies de l'effort et de la communauté chaque jour sur l'application. En nous associant à Nike, nous sommes en mesure de connecter deux puissantes communautés sportives mondiales sur la plateforme Strava afin de permettre aux personnes actives de se réunir quotidiennement.



Cette annonce fait partie de la nouvelle feuille de route de Strava afin d'améliorer l'expérience offerte par les clubs, permettant aux membres de se connecter avec leurs communautés dans un espace plus intime avec plus de contrôle sur le contenu et qui le voit, des collections d'itinéraires, des défis de groupe privés et du contenu supplémentaire pour inclure des vidéos, des itinéraires et des activités.

Une communauté de plus de 100 millions d'utilisateurs

la vie active de plus de 100 millions d'athlètes, quelles que soient leurs activités et la manière dont ils les pratiquent

Strava : course, vélo, rando Strava, Inc. Télécharger

Les deux grands acteurs du suivi sportif s'associent donc afin de pouvoir, avec la possibilité de partager leurs activités au sein des différentes plateformes. L'application Strava intégre également un club Nike proposant des défis et des contenus élaborés par les athlètes et entraineurs de la marque, comme Coach Bennett, Chelsea Cox, Jes Wood, et bien d'autres. Selon Michael Horvath, dirigeant et cofondateur de Strava :Ce partenariat devrait permettre selon les deux entités de servir de point d'ancrage àLe programme nécessite 207,8 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone/iPod touch sous iOS 14.0 minimum, ou une Apple Watch . Le service nécessite un abonnement disponible via un achat intégré à 9,99 euros par mois ou 59,99 euros par an.