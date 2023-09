1Password prend en charge les passkeys sur iPhone et iPad

Les passkeys pour déverrouiller le coffre-fort de 1Password

Un futur sans mot de passe

1Password: Password Manager Agilebits Inc. Télécharger

En sus de la prise en charge des passkeys au sein d'un navigateur disponible actuellement en bêta pour les utilisateurs de 1Password,en indiquant que le programme prendr nativement en charge les passkeys sur ces appareils sous iOS 17 et iPadOS 17. De plus,Avec les passkeys, une technologie développée par l'Alliance FIDO dont font partie des firmes comme Apple, Google ou encore Microsoft, les utilisateurs pourront réellement envisager l'utilisation sécurisée d'un service sans avoir à renseigner de mot de passe. il sera en effet envisageable de, et qui sera convoqué au moment de l'authentification via Touch ID ou Face ID (sur les produits Apple).Selon Jeff Chiner, le dirigeant d'AgileBits, la société ayant développé1 Password, l'utilisateur ne devrait pas ressentir une grande différence entre le remplissage automatique du mot de passe via FaceID ou TouchID et l'utilisation des Passkeys,1Password est d'ores et déjà disponible gratuitement au téléchargement sur l'App Store. Le programme nécessite 266,9 Mo d'espace de stockage libre et un iPhone ou iPad sous iOS/iPadOS 16.4 minimum.