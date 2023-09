iPhone 15 Pro : attention aux taches sur le titane !

l’excès de sébum n’est pas bon pour le titane

Comment bien nettoyer son iPhone pour Apple

En effet, dans un document d’assistance sur la meilleure façon de nettoyer son iPhone . Il est ainsi indiqué que pour l' iPhone 15 Pro et l' iPhone 15 Pro Max . Apple conseille simplement d’essuyer son iPhone avec un chiffon doux, légèrement humide et non pelucheux afin de restaurer son aspect d'origine (le retour de la chiffonnette !!!).Enfin, Apple détaille également le processus pour que tout se passe au mieux pour le nouvel arrivant. Il faut ainsi nettoyer immédiatement son iPhone s'il entre en contact avec un-par exemple, de la saleté ou du sable, de l'encre, du maquillage, du savon, du détergent, des acides ou des aliments acides, ou des lotions.Pour cela, il faut. Utiliser un chiffon doux, légèrement humide et non pelucheux - par exemple, un chiffon pour lentilles (). Il faut éviter de laisser de l'humidité dans les ouvertures, ne pas utiliser de produits de nettoyage à moins de suivre les instructions pour désinfecter son iPhone et ne pas utiliser d'air comprimé.En fin de compte, Apple rappelle que, résistant aux empreintes digitales et que les produits de nettoyage et les matériaux abrasifs diminueront le revêtement et pourraient rayer l’iPhone.