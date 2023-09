Prise en main iPhone 15 Pro Max : poids, bouton Action, ergonomie

iPhone 15 Pro Max : premières impressions

L'illusion du poids

Le bouton Action

compulsivement

Un petit arrondi à l'endroit où les châssis rejoint l'écran

L'ergonomie

doux

J'ai personnellement opté pour un iPhone 15 Pro Max Titane naturel (rhaaa lovely, cette teinte est vraiment agréable, point subjectif s'il en est), et la première chose que j'ai remarqué,. Pourtant, la différence n'est que de 19g si vous posez les deux sur une balance. En passant de l'un à l'autre,Alors, soyons honnêtes,, et ne justifie en rien d'acheter un nouveau smartphone à ce tarif. Mais c'est bien là. Cela s'explique certainement par la distribution du poids, le moment d'inertie de l'appareil, car le titane est utilisé pour le châssis de l'iPhone 15 Pro en lieu et place de l'acier inoxydable de l'iPhone 14 Pro Max, et donc l'allègement se situe surtout en périphérie de l'appareil.Dès la première prise en main, et surtout si vous avez l'habitude de vérifiersi votre iPhone est en mode sourdine ou non, le nouveau bouton Action saute aux yeux (et aux doigts).. A la place, nous disposons d'un bouton Action, qui contrairement aux rumeurs est bien un bouton physique (il bouge lorsque vous appuyez dessus). Ce dernier pourra servir pour passer en mode Silence, mais également pour le mode Concentration, l'appareil photo, la lampe torche, l'App Mémo vocal, la loupe, une fonction d'accessibilité, ou un réglage personnalisé via les Raccourcis d'iOS.Ce bouton inédit (pour un iPhone s'entend) dispose même. Premier test : vérifier le temps nécessaire au déclenchement d'une action. En effet, pour ne pas lancer par inadvertance la fonction liée, il faudra faire un appui long sur ce bouton. Au final,. Et cela ne devrait pas déranger les utilisateurs outre mesure. J'espère simplement qu'Apple nous laissera opter rapidement pour plusieurs actions différentes via des mises à jours,(choix personnels, bien entendu). Petit plus si vous choisissez l'appareil photo, ce même bouton fera office de déclencheur avec un retour haptique.Dernier petit point à l'issue de ces premiers instants en compagnie de la bête,. Un geste assez fréquent qui est plusavec ce nouveau design qu'avec l'arête saillante du précédent design. Attention encore une fois, cela reste subtil, mais sensible. Toutefois,pour protéger votre précieux appareil.Ces remarques restent bien entendu des détails et. En attendant, vous pouvez consulter les différentes vidéos que nous postons régulièrement depuis l'arrivée des iPhone à la rédaction