L'iPhone 15 Pro Max en titane est-il plus fragile que les autres modèles ?

Image JerryRigEverything

une résistance mise à dure épreuve !

toute résistance est inutile

Image JerryRigEverything

Une bonne résistance aux rayures

qualité aérospatiale

Image JerryRigEverything

Un dos en verre moins solide que les autres générations ?

Je n'ai pas vu celui-là venir. Vous me regardez tester la durabilité des smartphones depuis environ 11 ans maintenant, et la plupart des téléphones ne se cassent pas. Les iPhone en particulier ne se cassent pas Et la cassure de l'iPhone 15 Pro Max a été anormalement rapide

L'iPhone 15 Pro ne casse pas !

Une réelle fragilité des iPhone 15 Pro ?

Pour cela, ils n’hésitent à utiliser tournevis, masses, couteaux, diamants et autres armes blanches, sans parler des presses, des sauts en chute libre, ou des bains forcés. Le premier droptes t a d'ailleurs eu lieu vendredi, donnant des résultats peu concluants en faveur de l' iPhone 15 Attention, Âmes sensibles s’abstenir ! Depuis maintenant 11 ans, ce YouTuber prend l'affaire très au sérieux. Cette année, il commence par le fleuron de la marque : l’ iPhone 15 Pro Max . Comme dirait une vieille sérieLa vidéo débute avec. On notera au passage la très belle teinte bleue que prend le titane lorsqu'il est chauffé. Le châssis résiste d'ailleurs mieux que l'écran à l'exposition à ce type de chaleur.Apparemment, le revêtement en titane -de, écrit Apple- est. Les objectifs et l’écran ont également passé ces essais avec un certain succès.Par contre, les bords en titane n’apprécient pas du tout de se frotter au p(on repense au passage aux problèmes de peinture des PowerBook Titanium lorsque ces deniers commençaient à perdre la peinture). Il est également peu résistant face à la lame acérée d’un cutter.Mais c’est surtout. En effet, celui-ci s'est. En effet, Jerry a voulu tester la résistance du mélange aluminium/titane sur le châssis de l’iPhone. Alors qu’il faisait pression sur les deux petits bords de l’iPhone , un claquement s’est fait entendre suivi de l’apparition d’une fissure sur l’ensemble de la face arrière.Jerry s’avoue cependant surpris :Bien évidemment, on ne saura avancer une plus grande fragilité de l’ iPhone 15 Pro Max sur la base de ce test réalisé sur un seul modèle, d'autant qu'on ne sait pas vraiment les conditions exactes de réalisation. Evidemment, on vousde vous livrer à ce genre d'expérience et de regarder la vidéo en étant conscient du résultat.