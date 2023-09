L'iPhone 15 Pro en titane serait-il plus fragile ?

Les iPhone tombent en septembre

L'iPhone 15 Pro en titane est-il plus fragile ?

A vendre : iPhone 15 Pro flambant neuf, très peu servi

Cette année, l. C'est la chaine YouTube AppleTrack qui s'y colle la première. Evidemment, ce genre de test n'est pas tout à fait juste puisque si les iPhone tombent bien de la même hauteur, l'impact n'est pas forcément toujours au même endroit, et la comparaison un brin aléatoire.Lors de la première chute à hauteur de hanches, les deux modèles s'en sortent plutôt bien,. Pour le deuxième lâcher, cette fois à hauteur de poitrine, les deux générations ne craquent toujours pas et leurs verres restent intacts, que ce soit au dos ou du coté de l'écran. Idem pour la troisième chute à hauteur de visage (pour un individu d'environ 1,80m), et une autre chute à plat sur le dos à hauteur de hanches n'entame pas plus les appareils (avec juste une petite marque sur les anneaux entourant les optiques sur chaque modèle).Il faudra finalement attendre(le léger arrondi du châssis des modèles 2023 les rend peut-être plus fragiles sur ce point), là où la génération précédente encaisse stoïquement. L'essai suivant à plat à hauteur de visage laisse les deux modèles de marbre, sans dégâts supplémentaires. pas plus qu'une autre chute bras tendus (avec tout de même une optique fendillée sur le 15 Pro).L'acharnement se poursuit avec des chutes à plat cette fois écran vers le bas, avec un iPhone 15 pro dont l'écran se fend lors de la seconde tentative, tandis que celui de l'iPhone 14 Pro résiste (et prouve qu'il existe).. La torture se poursuit devant l'opéra de Sydney et l'iPhone 15 Pro souffre davantage que son prédécesseur dont le dos et l'écran ne sont pas encore fendus., qui vient également à bout du dos et de l'écran de l'iPhone 14 Pro.Si les réparations de l'iPhone 15 Pro vous coûteront moins cher , la résistance aux chutes semble, tout du moins dans ce cas, plus importante du côté de la génération précédente.. La malchance et les conditions jouent souvent un rôle et si certains utilisateurs ont pu récupérer un iPhone en parfait état après une cascade digne d'Hollywood, d'autres n'ont eu que leurs yeux pour pleurer après une chute de rien du tout. Moralité,