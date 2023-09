Comment changer votre moteur de recherche par défaut sur l'iPhone

Le privilège de Google remis en cause ?

Comment modifier son moteur de recherche par défaut sur l'iPhone

Quels sont les autres apport d'iOS 17 sur Safari ?

Écouter la page

aA

En effet, lors de son audition,Cette dernière permet aux utilisateurs de définir un moteur de recherche lors de la navigation privée. Notons qu'elle existe déjà pour la navigation classique et que dans les deux cas,Par ailleurs ce procès en cours cache. En effet, le gouvernement américain accuse la société de Mountain View d'abuser de sa situation, avec à la clé, la possible remise en cause de ses relations avec d'autres entreprises qui le proposent en tant que moteur de recherche par défaut...Jusqu'à présent, la somme exacte versée par Google à Apple demeure non officielle. Même si certains évoquent un montant pouvant aller jusqu'àpour être le moteur par défaut de l'iPhone et d'autres produits Apple.Pour modifier ces paramètres, il faut se rendre -comme d'habitude- dansDans une seconde étape, il faut cliquer suret procéder au changement en fonction de ses préférences.Dans une optique de renforcement de la sécurité,, ce dernier se dote de deux onglets, l'un dédié à la navigation normale, l'autre à la version privée. De même, les boutons pour ajouter une nouvelle page ou accéder à l'histoire sont rajoutés en dessous.Parmi les autres nouveautés du navigateur, on notera, pour limiter les cas d'usurpation d'identité et éviter que certains sites web peu regardants (ou des personnes mal intentionnées) ne les récupèrent pour les utiliser à leur profit.Dans Safari, Apple a ajouté une nouvelle optiondans le menude la barre d'adresse. Appuyez dessus, et Siri lira le contenu de la page Web actuellement chargée à haute voix.Enfin, si vous pratiquez les achats sur des sites web en vue de créer une discipline olympique (les acheteurs compulsifs comprendront), votre application Messages peut rapidement se retrouver encombréeque vous devez supprimer manuellement ! Bonne nouvelle, il sera beaucoup plus facile de les nettoyer sous iOS 17.. Notons qu'Apple affirme que ces codes envoyés à la fois à Mail et à Messages pourront être supprimés automatiquement si la fonction est activée.