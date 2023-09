iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro : quelle différence en 5G ? On a testé !

iPhone 14 Pro vs iPhone 15 Pro en 5G

iPhone 15 Pro Max à gauche, iPhone 14 Pro Max à droite

Test en France

. Selon les premiers essais menés aux US, ces nouveaux modems permettent aux derniers iPhone en date de proposer des débits en nette hausse . Notons que les iPhone US ont aussi pour particularité d'être les seuls à être compatibles avec les ondes millimétriques de la 5G. Cette absence n'est pas très grave en France où l'infrastructure n'est pas encore largement disponible, mais il aurait été agréable que ces iPhone en soit tout de même équipés afin d'affronter plus sereinement l'avenir.Qu'à cela ne tienne,. Les deux modèles ont été testés exactement au même endroit, sans coque, avec la même puce et à quelques secondes d'intervalle (le tout répété plusieurs fois bien évidemment). Comme vous pouvez le voir sur les scores. ci-dessus, les résultats ne sont pas ébouriffants, avec environ 30 Mb/s supplémentaires pour l'iPhone 15 Pro Max, mais des débits descendants très légèrement inférieurs. Ces ordres de grandeur se sont retrouvés à chaque test, jamais l'iPhone 14 Pro Max n'a dépassé le 15 Pro Max en débits descendants, et les débits ascendants ont toujours été plus élevés sur le 14 Pro MaxBien évidemment,. N'hésitez pas à nous fournir vos scores (uniquement avec deux iPhone au même endroit et avec le même opérateur, il est bien entendu que l'on peut atteindre des débits supérieurs, ce n'est pas une course au score), afin de voir si vos résultats confirment les nôtres.