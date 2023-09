Pour Eddy Cue, quel est le meilleur produit pour les utilisateurs d'iPhone ?

Un témoignage élogieux d'Eddy Cue

Décidément le 12 septembre dernier était un jour bien spécial dans le monde d'Apple. Outre la présentation de l' iPhone 15 ou encore l' interdiction de vente des iPhone 12 , a également débuté unau cours duquel plusieurs cadres dirigeants de Cupertino vont être appelé à la barre.. En effet, il a affirmé que le moteur de recherche était -à son humble avis- le meilleur produit pour les utilisateurs d'iPhone. D'ailleurs il le répète à plusieurs reprises :Il a fait référence à plusieurs accords qui ont débuté en 2002, précisant qu'il n'y avait. Depuis, le partenariat a été mis à jour en 2016, afin que Cupertino reçoive une plus grande part des revenus publicitaires de Google provenant de son moteur de recherche, via Safari.D'après le ministère de la Justice,avec des entreprises telles que Samsung, Apple et Mozilla. Elle s'est ainsi débrouillée pour devenir l'outil par défaut sur leurs appareils et services, et brider toute concurrence.En cela, le ministère soutient que cet accord a. Eddy Cue rejette une telle affirmation, précisant que la décision de ne pas créer son propre moteur de recherche est due à uneMais depuis, detelles que Microsoft, Ecosia, DuckDuckGo et Yahoo. En effet, lors de son audition, John Giannandrea -le chef de l'IA chez Cupertino- a souligné l'ajout d'une fonctionnalité de Safari, passée sous silence lors de la présentation d'iOS 17. Cette dernière permet aux utilisateurs de définir un moteur de recherche lors de la navigation privée. Notons qu'elle existe déjà pour la navigation classique et que dans les deux cas, Google reste le moteur par défaut de l'iPhone.