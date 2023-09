Que vaut le nouveau Mode Portrait de l'iPhone 15 ?

Notre modèle du jour !

Un mode portrait nouvelle génération

un mode Portrait nouvelle génération avec Mise au point et Contrôle de la profondeur

Cet animal n'a pas été maltraité pendant les 2 minutes de shooting !

Plus de liberté pour travailler ses Portraits dans l'app Photo

Modifier

Basculer la mise au point entre deux sujets

Les ratés du mode portrait

De gauche à droite : iPhone 12 Pro - iPhone 15

L'effet bokeh en mode portrait peut être désactivé dans l'app Photos

Tous les iPhone 15 sont dotés, en effet d'un capteur principal à 48 MP. Evidemment, j'ai testé ce mode avec mon iPhone 15 Pro et ce dernier permet de prendre des photos avecpour obtenir de meilleurs clichés.Si votre sujet est une personne, un animal sauvage ou domestique, l’iPhone va intégrer automa­tiquement lesVous pourrez alors directement prendre votre photo en portrait avec un effet de flou en arrière-plan. Mais pas de panique, il sera également possible deEn effet, il est possible après coup desur une photo, notamment pour la modifier, de moduler le fond ou carrément de le supprimer. Mais attention, l'inverse n'est pas possible !en fonction de ses préférences, il suffira de se rendre dans l'application Photo et de cliquer suren haut à droite pour la transformer en mini studio photo. En bas de l'écran, on voit apparaitre un curseur pour trouver le bon degré de flou ou le supprimer en allant tout à droite.Toujours dans cette modification, en haut de l'écran se situe un autre menu qui permet également de sortir ou de re-rentrer dans le mode Portrait, mais également d'(naturel, contours, scènes...) en cliquant sur l'C'est également à ce niveau qu'il est possible de changer de filtres sur vos photos.On notera sur l'image ci-dessous que poussé au maximum, l'effet bokeh déborde sur le sujet dont seul la tête reste nette...Et ça c'est vraiment bien quand on a un sujet récalcitrant ou en déplacement, cela fonctionne tout autant pour les humains ou les animaux et vous permettra de rattraper certains clichés. Enfin si vous êtes trop loin, le Téléobjectif va permettre de zoomer -- afin d'obtenir le bon cadrage.Enfin, comme l'a très souligné Didier dans son test de l'iPhone 15 , si deux personnes sont dans le champs, on peut toucher l’écran pour(avec le cadre jaune). Cette manipulation se faitPour les cheveux,, comme une sélection trop franche, ou au contraire des mèches qui se font flouter alors qu'elles n'auraient pas du l'être...En revanche, le-et des textiles en général- est nettement mieux.Pour côtoyer quelques spécimens volants,(comme ici les barreaux de la cage, trop fins, trop rapprochés). L'iPhone 15 Pro s'affole (les autres aussi), ce qui donne -on peut le dire- un effet de flou très aléatoire des pixels mais surtout une découpe à l'arrache des plumes.Enfin, petit bêtisier de fin, si vous êtes trop lent ou si votre sujet en a marre de se faire prendre en photo, il est possible qu'il décide aussi d'aller voir ailleurs... Et là, le mode Portrait de l'iPhone ne pourra rien pour vous !