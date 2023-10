Et si Apple lançait son propre moteur de recherche

Pas de rachat en vue !

Un moteur de recherche made in Cupertino ?

Pegasus

En effet, vendredi, on apprenait au détour d'un témoignage que, notamment en lui proposant carrément de l'acquérir D'après. Rappelons que le vice-président d’Apple en charge des services a renégocié en personne le contrat avec Google en 2016, permettant au moteur de recherche d'être proposé par défaut dans Safari.Le but de cette réunion était qu'Apple achète Bing, mais en vain. Du côté de Microsoft, la manœuvre aurait plutôt été de. Pour Apple, c’est surtoutqui l'aurait poussé à décliner la proposition. En effet, aux dernières rumeurs, cette somme oscillerait en 2020 entreElle en aurait après tout les moyens et disposerait déjà de la plupart des outils dont elle a besoin pour le faire.Pour rappel, la firme californienne a précédemment travaillé sur un moteur de recherche de nouvelle génération pour les applications portant le nom de code(un autre) sous la direction de John Giannandrea. De même, Spotlight s'appuie sur Bing et Google pour les résultats de recherche, et pourrait bien obtenir plus d'améliorations grâce à des outils d'IA génératrices.Pour autant, cela signifierait la fin d'un-pesant plusieurs milliards contre un statut de moteur par défaut sur une base d'appareil de plus d'un milliard d'appareils en activité.Dans sa newsletter, le journaliste explique qu'Apple pourrait tout à fait créer son propre moteur de recherche -ce qui représenterait une source de revenus équivalent à ce que rapporte l' Apple Watch . Mais il faudrait que cela soit suffisamment attractif.(et les plaintes qui vont avec). Elle se réserve également, comme Plans (avec des suggestions sponsorisées par exemple), Apple Music ou Apple TV+. Sur ce dernier point, Apple est l'une des rares plateformes de streaming vidéo à ne pas proposer de formule moins chère financée par le pub (même Disney s'y met le mois prochain).