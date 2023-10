iOS 17.1 permet de choisir un album pour les photos aléatoires du fond d'écran

iOS 17.1 : un album pour les photos aléatoires du fond d'écran

Depuis iOS 16, il était possible de personnaliser le fond d'écran de votre iPhone. En sus de thèmes prédéfinis comme des photos fixes, des portraits de personnes, des Emojis, de la météo, de l'astronomie et des couleurs,, en proposant des personnes (avec la possibilité d'en exclure certaines, par exemple pour éviter de voir s'afficher une personne disparue), des animaux de compagnie, des paysages naturels ou des villes.Avec iOS 17.1, actuellement en bêta, Apple offre désormais(vos photos favorites par défaut). Cette option pourra s'avérer fort pratique puisque. Pour rappel, vous pouvez choisir la fréquence du changement de photo via les options(par défaut) ouPour mettre en place ce nouveau paramètre, il vous suffira de