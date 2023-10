A quoi servent les QR codes microgravés sur les écrans des iPhone 15 ?

Améliorer le contrôle des soustraitants

une technique à plusieurs millions de dollars

En effet, depuis 2020, Cupertino a eu recours à des microgravures -- qui lui ont permis d'économiser des centaines de millions de dollars en coûts de production, et donc d'augmenter sa marge.En pratique, ce QR code donne la possibilité à la firme californienne dequi sort des chaines de production de ses sous-traitants. Ce procédé de tracking lui sert à la fois dede ses partenaires qui auraient tendance à être moins vigilants.En effet, par le passé, deux de ses fournisseurs -Lens Technology et Biel Crystal- ont enregistré des pertes matérielles conséquentes, allant. Après la mise en place des QR codes, ce chiffre serait désormais descendu à un sur dix -nettement plus acceptable. Apparemment, ces fournisseurs auraient -volontairement-(et la facturation supplémentaire allant avec), ce que le contrôle via les microgravures ont permis de corriger.En revanche, il a fallu à Apple résoudre un autre souci. En effet, même microscopique, la gravure a fragilisé certains iPhone, provoquant des microfissures tout autour.Mais de toute évidence, cet investissement était parfaitement rentable.