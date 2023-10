iPhone 15 Pro : on a testé les débits en USB-C !

iPhone USB-C : deux salles, deux ambiances

iPhone 15 Pro à gauche, iPhone 15 à droite

Des débits en hausse, mais pour quoi faire ?

Le Kingston XS2000 sur un iPhone 15 pro Max

Quels débits attendre sur un iPhone 15 Pro ?

Kingston XS2000 à gauche, OWC Envoi Pro Elektron à droite

Kingston XS2000 à gauche, OWC Envoi Pro Elektron à droite

Kingston XS2000 à gauche, OWC Envoi Pro Elektron à droite

L'avis de Mac4Ever

Si toutes a gamme d'iPhone 15 dispose d'un port USB-C, ils ne sont pas tous égaux, loin de là. Attention en effet,. Ce qui implique malheureusement que les iPhone 15 et iPhone 15 Plus dotés de la puce A16 Bionic s'en tiennent à l'USB 2.0, comme l'indique clairement la fiche technique officielle sur le site d'Apple.Avec l'iPhone 15, Apple nous refait donc le coup de l'iPad 10 , avec(ce que permettait déjà le Lightning) pour des débits réels ne dépassant pas les 30/40 Mo/s avec le vent dans le dos. Si vous comptiez mettre à profit ce nouveau port USB-C pour obtenir des débits importants en filaire (tout le monde n'en aura pas l'usage, bien entendu), vous devrez vous fendre d'un iPhone 15 Pro ou Pro Max. Il faudra certainement attendre l'année prochaine pour que les modèles d'entrée de gamme passent à l'USB 3.Les iPhone 15 Pro proposent donc un port USB-C à 10 Gb/s (contre 5Gb/s sur un Galaxy S23 Ultra), et. En effet, l'écosystème d'Apple nous a habitué à presque tout faire sans avoir besoin de brancher les iPhone en filaire. Que ce soit avec la synchronisation via iCloud (il faut bien entendu avoir le forfait adéquat, mais je ne pourrais personnellement pas m'en passer), via AirPlay pour la vidéo et le son, ou via AirDrop pour les données.Les transferts en filaire restent toutefois intéressants pour ceux qui ne passent pas par iCloud et. En effet, avec l'évolution constante des capacités des iPhone, ces enregistrements pèsent très rapidement des dizaines, voire des centaines de Go, que vous mettrez un temps fou à copier en USB 2.0.Un SSD externe permettra également d'enregistrer en 4K ProRes à 60 images par seconde, ce qui ne sera pas envisageable sur le stockage interne. Enfin,. Actuellement, cela n'a d'intérêt qu'entre deux iPhone 15 Pro, un cas assez rare.Nous avons essayé, dont les applications Jazz Disk Bench Pro et Disk Test by Magic Benchmark Attention,(le format le plus simple pour échanger avec des utilisateurs sous différentes plateformes), FAT, macOS étendu ou APFS car l'iPhone, tout comme l'iPad, ne dispose pas d'un outil de formatage. Notons que l'iPhone est capable de lire un volume NTFS (le format de Windows), mais pas d'écrire sur ces volumes.Comme vous pouvez le constater sur les captures ci-dessus, lNous avons choisi ces modèles car i. Notre préférence va au Kingston XS2000 pour ses performances constantes et légèrement supérieures à celles de l'OWC. Ce modèle est d'ailleurs certifié IP55 lorsqu'il est placé dans son petit étui amovible fourni et compatible USB 3.2 Gen2x2 à 20 Gb/s, mais cette norme n'est pas prise en charge par Apple.Sur unavec un transfert de 10 Go,En poussant le transfert à 50 Go,Avec ce port USB-C à 10 Gb/s, les iPhone 15 Pro permettent désormais de profiter de débits beaucoup plusconfortables en filaire. Il aura fallu attendre longtemps, maisSoyons honnêtes, à ce tarif, c'est la moindre des choses.