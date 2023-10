Quelles nouveautés sur l'iPhone avec la dernière bêta d'iOS 17.1 ?

Affichage en veille

Affichage

Mode Nuit

Mouvement pour activer

Toujours Activé

Les nouvelles sonneries sont de retour

Classique

Gestion de la batterie

Accessibilité : accès facile

Accès facile

Accès facile

Activation du Double Tap dans l'app Watch

Un Apple Pencil USB-C ?

Connectez-vous à l'USB-C pour recharger bientôt

la batterie de l'Apple Pencil est très faible

Retrouvez nos tests en vidéo sur les iPhone 15 et 15 Pro

Cette dernière contient de nouvelles options de personnalisation.: l'écran peut être réglé pour s'éteindre automatiquement, après 20 secondes, ou encore jamais.La fonctionqui ajoute une teinte rouge et atténue l'écran a été déplacée dans cette section, tout comme le bouton. Cette section remplace également le précédent commutateurqui permet à l'écran de s'éteindre intelligemment lorsqu'il n'est pas utilisé.Dans le petit jeu de chaises musicales si fréquent dans les bêtas, iOS 17.1 beta 1 avait supprimé la vingtaine de nouvelles sonneries et dizaines de tonalités de texte qui avaient été ajoutées dans la version de lancement d'iOS 17.Ces dernières sont plus longues et un peu plus modernes. Les versions précédentes ont été rangées dans la sectionet sont toujours accessibles.Avec l' iPhone 15 , Apple a ajouté une. Dans la version bêta précédente, l'iPhone 15 buggait un peu (chut....) et continuer à se charger au-delà de 80 %. Ce petit souci est désormais corrigé.Lorsque vous utilisez l’iPhone avec une main en mode Portrait, vous pouvez utiliserpour baisser la moitié supérieure de l’écran, afin de pouvoir l’atteindre plus facilement avec votre pouce.Ensuite, pour baisser la moitié supérieure de l’écran, il suffit de balayer vers le bas au niveau du bord inférieur de l’écran pour les iPhone avec Face ID. Pour les anciens modèles avec un bouton, il suffit d'effleurer deux fois le bouton principal. Pour réactiver l’affichage en plein écran, touchez la moitié supérieure de l’écran.Ce dernier permet d'interagir avec le système, et ce, sans toucher l'écran.Concrètement, il suffit de. L’Apple Watch va reconnaître alors la contraction des muscles du poignet et va effectuer généralement la même action que l'appui sur le bouton principal à l'écran, et ce, sans avoir à toucher l'écran de sa montre.Dans la dernière bêta d'iOS 17.1,Apparemment, on trouve une petite phrase sans équivoque :qui s'affiche quand. S'agirait-il pour autant d'un nouveau stylet ? Rien n'est moins sûr...En effet, ce texte pourrait être lié à l'adaptateur USB-C vers Lightning qui permet de charger l'Apple Pencil 1 pour l'utiliser avec un iPad de 10e génération . Certains pourrait y voir. Ce qui corroborerait les rumeurs de ce weekend concernant une nouvelle génération de stylet avec des mines interchangeables façon Wacom.Théoriquement, il pourrait s'agir simplement-histoire de remplacer le connecteur Lightning par un connecteur USB-C et de faire comme pour les AirPods Pro 2 . Pour coller aux derniers bruits de couloir, l'Apple Pencil 2 pourrait être seul doté des mines interchangeables, ce qui serait logique puisqu'il se destine aux iPad les plus chers, comme les iPad Pro Après tout, le premier Apple Pencil date tout de même de 2015 et la seconde génération de 2018. Il serait donc bien temps de les renouveler.