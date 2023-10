L'Apple Pencil 3 aurait enfin des mines interchangeables

feeling papier

D'après le leaker, la firme de Cupertino envisagerait enfin de, chose assez commune chez la concurrence, notamment Wacom. Cela fait presque 10 ans que l'iPad Pro est sorti, et la pointe du stylet n'a jamais vraiment évolué, Apple estimant sans doute qu'il correspond à la majorité des besoins.Aujourd'hui,, mais ces derniers ne sont pas toujours très fiables et la Pomme n'a pas vraiment prévu de pouvoir échanger régulièrement ses mines dans la conception même du Pencil.D'après ce même leaker,: lorsqu'on dessine, il est agréable de pouvoir changer de matériau, d'épaisseur ou pourquoi pas, de couleur ! Il est d'ailleurs étonnant que ces Pencil ne soient pas déclinés sur d'autres tons que le blanc.Blague à part,, comme c'est déjà le cas avec du vrai papier. Le matériau a aussi son importance, certains dessins nécessitant des pointes plus lisses ou plus rugueuse selon les besoin... Il existe même des filtres pour écran de tablette permettant de se rapprocher d'unReste qu'on en attendrait bien plus d'une nouvelle génération de stylet,, trois ans seulement après le premier modèle.Imaginez par exemple uneou adapter les fonctionnalités du bouton latéral en fonction des usages ou des embouts... Beaucoup aimeraient, plutôt qu'un système tactile. Apple dépose régulièrement des demandes de brevets en ce sens.