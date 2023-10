Votre iPhone 15 Pro brûle ? iOS 17.0.3 devrait régler le problème !

Des soucis de surchauffe pour les iPhone 15 Pro

Un burn plus vrai que nature

iOS 17.0.3 : une sortie imminente

Pour rappel, certains possesseurs d'mac="product" id="381"]iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max doivent faire face à des problèmes de surchauffe de leur appareil , dont Uber, Instagram ou encore le jeu Asphalt 9. Cette nouvelle itération mineure d'iOS 17 devra être couplée à une mise à jour de ces applications afin de régler totalement le problème (ce qui est déjà le cas du côté de Meta pour Instagram selon Cupertino).Alors que son nouveau porte-étendard vient juste de sortir, Apple se doit d'éteindre le feu le plus rapidement possible pour ne pas grever les ventes de son best seller. La firme a donc mis en urgence une armée d'ingénieur sur le coup afin de proposer au plus vite à ses clients la mise à jour adéquate. Selon nos confrères de MacRumors Cette mise à jour salvatrice devrait donc arriver dans les prochains jours.. Les utilisateurs d'iPhone 15 Pro devraient donc pouvoir dire au revoir à leur chaufferette de luxe sous peu. Dommage, cela aurait pu être pratique pour affronter sereinement l'hiver.