Surchauffe de l'iPhone 15 Pro : Apple dément un problème de titane et évoque "un bug"

Apple dément un problème avec le titane

Enfin, Apple souligne qu'il n'y a aucun risque pour la sécurité des utilisateurs d'iPhone et qu'il n'y a aucun impact sur les performances à long terme. iOS dispose d'un système robuste pour éviter la surchauffe. Si les composants intérieurs deviennent anormalement chauds, iOS protégera ces composants en tentant de réguler leur température. Apple a également confirmé à 9to5Mac que la conception en titane de l'iPhone 15 Pro n'est pas responsable d'aucun problème de surchauffe, contrairement à ce qu'affirmaient certains rapports en début de semaine. La société affirme que le nouveau design conduit en fait à. Cela est probablement dû à la nouvelle sous-structure interne en aluminium.Enfin, Apple souligne qu'il n'y a. iOS dispose d'un système robuste pour éviter la surchauffe. Si les composants intérieurs deviennent anormalement chauds, iOS protégera ces composants en tentant de réguler leur température.

Des problèmes uniquement logiciels ?

Nous avons identifié quelques conditions qui peuvent faire chauffer l’iPhone plus que prévu. L'appareil peut sembler plus chaud au cours des premiers jours suivant sa configuration ou sa restauration en raison de l'augmentation de l'activité en arrière-plan. Nous avons également trouvé un bug dans iOS 17 qui affecte certains utilisateurs et qui sera résolu dans une mise à jour logicielle. Un autre problème concerne certaines mises à jour récentes d'applications tierces qui entraînent une surcharge du système. Nous travaillons avec ces développeurs d'applications sur des correctifs en cours de déploiement.

L'avie de Mac4Ever

Sans surprise, la firme-ce qui l'obligerait à effectuer un rappel- et... qui ne toucheraient que ces appareils.Dans un courriel envoyé à nos confrères américains (etnotamment),... au contraire !Rappelons que le Titane dissipe moins bien la chaleur que l'acier ou l'aluminium. Et effectivement, l'immense partie du châssis de l'iPhone est en alu,. Cela étant, ce sont ces mêmes éléments qui sont en contacts avec l'air frais -l'iPhone ne disposant pas de dissipateur actif, comme des ventilateurs ou même des petits radiateurs.Voilà qui parait bien étrange, Apple évoque même des apps comme Instagram, Uber, et le jeu... Asphalt 9: Legends ! Il serait amusant de voir quelle proportions d'utilisateurs impactés l'ont été en jouant à ce titre... mais pourquoi pas.Enfin,Certains estimaient en effet que le nouveau SoC, pourtant gravé à 3nm, semblait chauffer anormalement -en dehors de la batterie, c'est d'ailleurs la seule pièce qui monte réellement en température.Citons au hasard,(ça remonte !),de l'iPhone 4(dixit Steve Jobs) et que dire des clavier papillon des MacBook Pro de 2016... cette histoire a quand-même duré plus de 3 ans ! Il y a aussi eu le BendGate de l'iPhone 6... dont on a appris bien plus tard, et grâce à un juge, qu'Apple était parfaitement consciente du problème., on a déjà connu quantité de campagnes de rappels -mais souvent, ces dernières ne concernaient que des éléments spécifiques, comme la batterie ou certains composants.D'ailleurs,que les modèles précédents. Même chose pour les bordures plus fines, les tests de résistance convergeant tout de même vers l'idée d'un téléphone dont il faudrait éviter de le sortir de sa coque de protection...De notre côté, nous avons effectivement pu(on y reviendra dans le test), mais uniquement dans certaines conditions (et sans jouer à Asphalt !). Je trouvais déjà que l'iPhone 14 Pro max surchauffait assez vite lorsqu'on filmait en 4K, et j'espérais une véritable amélioration de ce côté... il semble que les choses évoluent plutôt dans l'autre sens, malgré la gravure plus fine et l'utilisation d'aluminium.