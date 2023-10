Le DAS de l'iPhone 12 sera corrigé avec iOS 17.1

Un patch avec iOS 17.1

L’iPhone 12 peut être utilisé en toute sécurité en France et dans les autres pays et régions.

iOS 17.1 comprend une mise à jour pour l’iPhone 12 des utilisateurs en France afin de s’adapter à ce protocole de test spécifique qui exige une puissance réduite lorsque l’appareil n’est pas en contact avec le corps et posé sur une surface statique.



L’iPhone 12 n’augmentera plus la puissance autorisée lorsque l’appareil ne sera pas en contact avec le corps, par exemple lorsqu’il sera posé sur une table. De ce fait, dans les zones de couverture où le signal cellulaire est faible, ce changement de puissance de transmission de l’antenne peut entraîner des performances cellulaires légèrement inférieures dans les cas d’utilisation sans contact avec le corps. La plupart des utilisateurs ne devraient pas se rendre compte de la différence.

Pour rappel

par l'Agence nationale des fréquences, l'autorité de surveillance du marché des équipements radio, et donc des smartphones.

Chose promise, chose due. Ou presque. Il était question qu'Apple propose son patch pour le DAS de l'iPhone 12 aujourd'hui 10 octobre. Dans ce document de support, la firme californienne écrit en gros un message pour rassurer ses clients (ou ceux qui ne voulaient plus acheter d'iPhone 12) :Après unelle revient également sur les, les détaillant à chaque fois (merci le service juridique) : la Réglementation et les normes liées au débit d’absorption spécifique (DAS), les Capteurs de détection du corps et la Mise à jour logicielle pour l’iPhone 12 en France.La commercialisation de l'iPhone 12 avait été suspendue le 12 septembre en France, l'ANFR ayant déclaré le smartphone non-conforme aux normes sanitaires européennes concernant le niveau d'émission d'ondes au niveau des membres. En effet, après avoir contrôlé 141 téléphones, l'ANFR avait relevé que ce smartphone-débit d’absorption spécifique- qui permet de quantifier l’énergie transportée par les ondes électromagnétiques et absorbée par le corps humain. Elle avait alors donné 15 jours à la firme californienne pour se conformer !. A défaut, il avait annoncé qu’il entendait demander le rappel de tous les modèles en circulation sur le marché français et le transfert du dossier à ses homologues européens.Depuis, et malgré quelques couacs au niveau de la communication avec ses clients,. Celle-ci a été validée trois jours plus tard