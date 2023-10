Pas de carte mère plus mince pour l'iPhone avant 2025

Apparemment, Apple aurait déjà un fournisseur -Ajinomoto- mais, en raison de sa relative fragilité et de son incapacité à passer les tests de chute. Si Apple et son sous-traitant peuvent améliorer ce processus avant le troisième trimestre de 2024, les iPhone 17 Pro pourraient peut-être en bénéficier.Outre ses, le RCC permettrait de réduire la taille des cartes de circuits imprimés,Evidemment, on pense tout de suite à ce que Cupertino pourrait y loger, comme