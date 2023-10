iPhone 16 Pro : modem 5G plus rapide, WiFi 7, nouvel objectif Ultra-large

Un écran plus grand et de nouveaux objectifs

Wi-Fi et 5G plus rapides

5G Advanced

Et les modèles non Pro dans tout ça ?

Physiquement, la prochaine génération sera plus grande et tant pis pour celles et ceux qui ont de petites mains !-ce qui avait déjà été avancé par Ming-Chi Kuo et Ross Young.A priori les deux modèles Pro seront dotés d'unet d'un. Cette année, seul l’ iPhone 15 Pro Max en bénéficie d’un, ce qui lui permet de bénéficier d’un zoom optique de 5x (contre 3x). Pour rappel, celui-ci a la particularité de courber quatre fois le trajet de la lumière avant qu’elle n’atteigne le capteur. Mais ce n’est pas propre à Apple car d’autres fabricants de smartphones -comme Samsung, Google, Huawei- utilisent ce genre d’objectifs périscopes.! Il devrait embarquer(désormais gravée en 3nm comme l'A17 Pro) et(comme l' iPhone 15 Pro et l' iPhone 15 Pro Max ). Il devrait être équipé du, avec des vitesses de téléchargement 5G allant jusqu'à 7,5 Gbit/s grâce à la nouvelle normeAlors que l'iPhone 15 Pro a été le premier à introduire la prise en charge du Wi-Fi 6e,et atteindre des vitesses pouvant aller jusqu'à 46 Gbit/s (soit quatre fois plus que le Wi-Fi 6).Pour les iPhone 16 et 16 Plus, Jeff Pu n'annonce pas de vraies nouveautés,(sans autofocus ni macro). Enfin Apple pourrait proposer une version moins puissante de la puce A17 pour l'iPhone 16 au lieu d'utiliser l'A17 Pro.Cette version sera en revanche équipée de(contre 6 Go de RAM pour l'A16 Bionic) mais il n'y aurait aucune mise à niveau du modem 5G. L'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus devraient bénéficier d'une moindre mise à niveau vers le