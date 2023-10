À combien se vendra cet iPhone jamais sorti de son carton d'emballage ?

Des produits vintage à tous les prix !

Fall Premier

Des ventes record !

La maison-basée à Baton Rouge- a donc flairé la bonne affaire en mettant la main sur. En effet, l'un des appareils est toujours non seulement dans sa boite noire toujours sous blister mais également dans son carton d'expédition d'origine (tout sale et pas trop défoncé).Cette vente d'automnedurera du 13 au 29 octobre (elle a donc commencé ce vendredi) avec, dont de très nombreux produits Apple mais aussi des pièces de ce qu'il est désormais courant de dénommer desde la culture pop !avec un iPhone 2007 4 Go, avec reçu original de l'Apple Store, un iPhone de 2007 de 8 Go (toujours scellé dans la boîte d'expédition Apple/FedEx), un iPod de 2007 de 5 Go de première génération sous blister, un iPhone de 2007 de 8 Go avec iTunes, un iPhone de 2008 16 Go sous blister avec boîte d'expédition d'origine, un iPhone 3G 2008 sous blister, scellé en usine et un iPhone 3GS de 2009 également sous blister.L'année dernière,a vendu un iPhone original toujours scellé pour. Elle a récidivé en février dernier pour un produit équivalent qui estPour les amateurs ou les curieux, on vous conseille d'aller fouiner sur le site histoire de voir le prix de certains lots. Ça vaut le détour,