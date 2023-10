Des milliers de diamants sur cet iPhone 15 Pro Max ! Quel est son prix ?

Plus d’un demi million de dollars pour cet iPhone…

7586 diamants pour cet ensemble à faire frémir Jony Ive

Billionaire's Gadgets

pour plus de luxe et de fonctionnalité

Dans un marché du luxe de plus en plus saturé, il faut quelque chose de vraiment extraordinaire pour créer du prestige ; c'est précisément ce que représente la collection Billionaire's Gadgets. Le prix est certainement exclusif, mais reflète le travail minutieux et l'excellence artisanale qui ont été consacrées à la création de ces quatre pièces uniques, dont la valeur ne fera qu'augmenter avec le temps

Il y a quelques jours, nous avions remarqué une(d’autres modèles sont disponibles au cas où) baptisé. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, il n’y a pas un mais bien, sertis dans un écrin d’or blanc et de platine pour aller avec la robe en titane du dernier smartphone d'Apple.Notez qu’il n’existe que! Mais si vous avez un bon accès au cloud, vous pourrez vous contenter de la version 256 Mo qui n’est qu’à 564 060 dollars…La firme suisse Golden Collection propose une série, légèrement plus(?!...). En effet, pour la somme de 250 000 dollars, il est possible de disposer d'un iPhone 15 Pro Max , d'une Apple Watch Ultra 2 et d'une paire d' AirPod Max (ainsi qu'une montre automatique de fabrication suisse).Mais Puia Shamsossadati, CEO et fondatrice de Golden Concept, est confiante.