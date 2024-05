iOS 17.5.1 corrige le bug des photos supprimées qui refont surface !

iOS 17.5.1 est disponible pour tous

Un bug inquiétant

Nous vous en parlions il y a quelques jours seulement (17.5). Pour ceux qui ont été touchés par ce bug, les photos qui avaient été supprimées s'affichaient directement dans la photothèque parmi les derniers clichés importés, et non au sein de l'album regroupant les éléments récemment supprimés.. Il aurait été assez malvenu qu'Apple conserve ces clichés au sein de ses serveurs, et il semblerait, tout du moins selon Cupertino, qu'il s'agit en fait de données corrompues qui n'avaient finalement pas été correctement supprimées de l'appareil, et que ce vilain bug a fait revenir, assez maladroitement, sur le devant de la scène.La génération actuelle des systèmes de Cupertino a eu plus que son compte de bugs, parfois très agaçants, comme le coup de l'alarme qui flanche . Espérons que, ce qui permettrait de redorer un blason qui en a bien besoin.