iOS 17 corrige le bug de confidentialité des "Lieux Importants"

corrige un problème qui peut entraîner la réinitialisation du paramètre de confidentialité de l'emplacement significatif lors du transfert d'une Apple Watch ou de son jumelage pour la première fois

Dans les notes de version de la RC d'iOS 17.1,celui afférent aux. Elle indique en effet que la mise à jourEn effet,, et ce, même si leurs utilisateurs avaient décoché le bouton. Pour vérifier si vous vous trouvez dans cette situation, il faut vous rendre dans l'app Réglages > Confidentialité et sécurité > Service de localisation > Services système.Pour rappel,Ainsi, en recoupant avec vos habitudes, votre voiture affichera -par exemple- via CarPlay les itinéraires vers le lieu où vous vous rendez habituellement à la même heure.... Notons que ces données sont chiffrées de bout en bout et ne peuvent pas être lues par Apple. La fonctionpermet à Apple de recueillirDès le départ, de nombreux bêta-testeurs se sont plaints de la manière dont le clavier ne réagit plus correctement après la mise à jour, en particulier sur les anciens modèles d'iPhone. Certains utilisateurs ont également signalé avoir des problèmes, même avec les derniers modèles d' iPhone 15 Pro lors de la saisie de longs messages texte.Il y a également eu un autre souci qui a été résolu et qui touchait de nombreux utilisateurs d' iPhone 15 Pro et d' iPhone 15 Pro Max (non il ne s'agit pas du problème de surchauffe). Sur les forums US (notamment ceux de Reddit et d'Apple), on trouve des personnes se plaignant, même s'ils ont été lancés il y a seulement un mois.