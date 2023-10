Qu'attendre d'iOS 17.1 sur votre iPhone ?

Date de sortie

Les RC d'iOS 17.1 , iPadOS 17.1, watchOS 10.1 et macOS 14.1 sont sorties le 17 octobre dernier !. C'est en effet ce que l'on peut déduire du communiqué concernant le patch de l'iPhone 12 (DAS Membre).Ce nouveau système devrait apporter plusieurs correctifs. En effet, dans les notes de version de la RC d'iOS 17.1,celui afférent auxDès le départ, de nombreux bêta-testeurs se sont plaints de la manière dont le clavier ne réagit plus correctement après la mise à jour, en particulier sur les anciens modèles d'iPhone. Certains utilisateurs ont également signalé avoir des problèmes, même avec les derniers modèles d' iPhone 15 Pro lors de la saisie de longs messages texte.Il y a également eu un autre souci qui a été résolu et qui touchait de nombreux utilisateurs d' iPhone 15 Pro et d' iPhone 15 Pro Max (non il ne s'agit pas du problème de surchauffe). Sur les forums US (notamment ceux de Reddit et d'Apple), on trouve des personnes se plaignant, même s'ils ont été lancés il y a seulement un mois.Avec cette bêta, il est désormais possible de mettre des chansons, des albums, des listes de lecture et des artistes en favoris dans l'app Musique (à condition d'avoir un abonnement). Sa musique préférée est alors ajoutée à la bibliothèque, ce qui va permettre à l'algorithme d'La mise en favori fait afficherà coté du nom de la piste. Ce système remplace le précédent (). Notons que la mise en favori peut être effectuée à partir du widgetde l'écran de verrouillage., si vous n'êtes plus à la portée de la personne avec qui vous partagez des contenus (surtout à titre habituel).Cela signifie que vous n'avez pas à rester à proximité de cette dernière si vous entendez transférer plusieurs fichiers. On note ainsi> Général > AirDrop, qui vous permet d'utiliser les données cellulaires pour effectuer ces transferts AirDrop, en plus du Wi-Fi.Cette dernière contient de nouvelles options de personnalisation.: l'écran peut être réglé pour s'éteindre automatiquement, après 20 secondes, ou encore jamais.La fonctionqui ajoute une teinte rouge et atténue l'écran a été déplacée dans cette section, tout comme le bouton. Cette section remplace également le précédent commutateurqui permet à l'écran de s'éteindre intelligemment lorsqu'il n'est pas utilisé.Avec l' iPhone 15 , Apple a ajouté une. Dans la version bêta précédente, l'iPhone 15 buggait un peu (chut....) et continuer à se charger au-delà de 80 %. Ce petit souci est désormais corrigé.Lorsque vous utilisez l’iPhone avec une main en mode Portrait, vous pouvez utiliserpour baisser la moitié supérieure de l’écran, afin de pouvoir l’atteindre plus facilement avec votre pouce.Ensuite, pour baisser la moitié supérieure de l’écran, il suffit de balayer vers le bas au niveau du bord inférieur de l’écran pour les iPhone avec Face ID. Pour les anciens modèles avec un bouton, il suffit d'effleurer deux fois le bouton principal. Pour réactiver l’affichage en plein écran, touchez la moitié supérieure de l’écran.Ce dernier permet d'interagir avec le système, et ce, sans toucher l'écran.Concrètement, il suffit de. L’Apple Watch va reconnaître alors la contraction des muscles du poignet et va effectuer généralement la même action que l'appui sur le bouton principal à l'écran, et ce, sans avoir à toucher l'écran de sa montre.Pour cette troisième version,. Il s’agit d’empêcher des déclenchements involontaires de ce dernier, quand l'iPhone se balance dans une poche ou un sac.Pour rappel, il dispose de: Mode Silence (activé par défaut), Mode Concentration (Ne pas déranger, Conduite, Repos, Travail, Temps pour soi, autres…), App appareil photo, App Dictaphone, Fonction lampe torche, App Traduire (non disponible au lancement), Fonction loupe, Fonction Accessibilité (à paramétrer) et, enfin la plus large, Raccourci. Ces dernières s'activent avec un appui prolongé.: appareil photo, lampe de poche, mémo vocal, concentration et Loupe. Les autres comme sourdine et raccourci ne sont pas concernées (sauf que si vous attendez un appel et que vous appuyez malencontreusement sur le bouton mute, ça peut faire désordre aussi).Notez que ces changements ne s'appliquent qu'au Bouton Action, et qu’il est donc toujours possible de déclencher accidentellement l'appareil photo ou la lampe de poche à partir de l'écran de verrouillage dans les mêmes circonstances.Cupertino a introduit une autre modification, là encore limitée.D'après les notes de téléchargement, cette dernière pourraitpour les bêtatesteurs qui ne sont pas encore passés à la bêta 3. Il se pourrait que les cartes bancaires ne fonctionne pas ou alors de manière aléatoire. Le seul moyen est donc de passer à iOS 17.1 b3.affiche désormais correctement les illustrations du chapitre en plein écran, corrigeant un bug d'iOS 17. La sectionde l'application Livres a été renomméeOn note aussi queet pas seulement les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max . Celui-ci permet de montrer quand la lampe de poche est allumée ou pas.