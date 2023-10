Le chargeur MagSafe d'Apple à son prix le plus bas (-29%) !

Qu’est-ce que la technologie MagSafe ?

Le chargeur MagSafe officiel Apple à 35€

Quel chargeur USB-C pour l'accompagner ?

Apple a introduit la technologie MagSafe avec les iPhone 12 et en a ensuite équipé tous ses nouveaux smartphones (les gammes iPhone 13 iPhone 14 et iPhone 15 ) à l'exception des iPhone SE. Le dos des iPhone compatibles MagSafe est donc équipé d'une série d'aimants permettant de fixer des accessoires comme un porte-cartes ou un support, d'utiliser une batterie magnétique avec charge sans-fil, de placer le smartphone sur un support aimanté (ce qui peut s'avérer très pratique, par exemple en voiture ), mais égalementLes aimants sur les deux périphériques.Les utilisateurs ayant déjà placé leurs smartphones sur un chargeur sans-fil le soir avant de le retrouver avec la batterie à 0 le lendemain matin à cause d'un mauvais placement empêchant la recharge comprendront parfaitement l'intérêt du MagSafe sur ce point.De plus,(12W pour les iPhone 12 et 13 mini) s'ils sont reliés à un adaptateur secteur assez puissant, au lieu de 7,5W. La certification MagSafe nécessite de verser une dîme à Apple, ce qui explique le tarif plus élevés de ces modèles chez les accessoiristes. La version officielle d'Apple dispose d'un câble d'1m et d'un connecteur USB-C.La boîte ne contient que le galet magnétique (et son câble non amovible), il faudra donc lui adjoindre un adaptateur secteur d'au moins 20W pour en tirer pleinement parti. Pour ma part, j'apprécie et utilise quotiduennement les modèles d'Anker. La firme propose de nombreux modèles permettant de répondre à la plupart des besoins,(suffisant pour la charge rapide d'un iPhone 15 ou iPhone 15 Pro (avec Power Delivery 3.1, permettant la charge rapide sur les MacBook Pro 16 pouces via le câble MagSafe 3). Les utilisateurs d'un MacBook Air M2 d'entrée de gamme ou ceux disposant du chargeur Apple double USB-C 35W