Le chargeur MagSafe Belkin pour voiture à 29€ (-20€), support pour MacBook à 44€ (-15€)

Le support voiture/chargeur MagSafe Belkin Boost Charge permet de placer un iPhone 12/13/14 et de le maintenir en place grâce aux aimants (MagSafe) en mode portrait ou paysage tout en le chargeant. Le pack que nous utilisons avec bonheur à la rédaction comprend le support, un chargeur allume-cigare de 20W et un câble USB-C vers USB-C de 120 centimètres.Le chargeur est actuellement proposé à 39,99 euros sur Amazon avec un ristourne moins importante de 20% mais avec la livraison rapide et gratuite pour les abonnés Prime.MacWay propose également le support en aluminium mStabd de Rain Design pour MacBook (on peut également lui confier un iPad avec un Magic Keyboard ou tout autre ordinateur portable). Le design est sobre et réussi (à mon goût, j'en possède un depuis quelques années),et accompagne alors parfaitement les machines Apple si vous disposez d'un clavier et d'une souris. Des patins et une bande caoutchouc sur leprendront soin de vos appareils et une découpe est disponible à l'arrière afin de faire passer les éventuels câbles.au lieu de 59,90 euros. Notons qu'une version 360 avec un support rotatif est également commercialisée à 49,90 euros au lieu de 69,90 euros.