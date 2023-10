Découvrez les coulisses du tournage de la keynote avec un iPhone 15 Pro Max !

Une keynote shot on iPhone 15 Pro Max !

Behind the Scenes : An Apple Event

des iPhone 15 Pro Max mais pas seulement !

Dans une nuit aussi noire que la tenue de Tim Cook, Apple a dévoilé ses derniers Mac M3. Mais dans l’ombre, se cachait une autre prouesse technique pour cet évènement décidément particulier : son tournage.Intituléeet d'une durée de(monstrueusement rapide elle-aussi), cette vidéo révèle comment les équipes ont utiliséet également les applications Blackmagic Camera Control et Tentacle Setup mais pas que !En effet, on se doute bien que l'évènement n'a pas été juste filmé par Craig Federighi ou Greg Joswiak en mode vacances (et que, soyons réalistes, le commun des mortels n'arrivera pas à ce résultat au prochain séjour en Bretagne) et que le budget ou le nombre de personnes impliquées sont forcément conséquent. Dans la petite vidéo, on voit, dont des cages et des supports customisés, des gimbals, des chariots (dollies), des stabilisateurs et autres plateformes mobiles pour obtenir des enregistrements fluides et stabilisés.En outre, comme Apple aime à s'entourer des meilleurs, elle n'a pas hésité à faire appel à, à qui l'ont doitet, un spécialiste de la vidéo Pro Workflow qui a participé àet(on aurait bien aimé un Tim Cook plus aventureux alors), mais également, qui a travaillé sur des superproductions telles queet