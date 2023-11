Cet iPhone 1 sous blister et boite en carton est parti à un prix indécent !

Le vintage, une valeur sûre

Jusqu'à 134 000 dollars pour un iPhone 1

pièce à exposer haut de gamme parfaite pour un passionné d'Apple

Flairant la bonne affaire,, dont de très nombreux produits Apple mais aussi des pièces de ce qu'il est désormais courant de dénommer des vestiges de la culture pop !Du côté d'Apple, c’était un peu la folie !. En effet, l'un des smartphones se trouvait encore dans sa boite noire, sous blister et dans son carton d'expédition d'origine (assez sale mais pas trop défoncé).Dans le détail,Un iPhone de 2007 de 8 Go -toujours scellé dans la boîte d'expédition Apple/FedEx- a trouvé preneur pourPour le reste, un iPod de 2007 de 5 Go de première génération sous blister s'en est allé pour, un iPhone de 2007 de 8 Go avec iTunes pour, un iPhone de 2008 16 Go (sous blister avec boîte d'expédition d'origine) à, un iPhone 3G 2008 (sous blister et scellé en usine) à 2 337,60 dollars et un iPhone 3GS de 2009 (encore et toujours sous blister) pour seulementEnfin, on avait surtout remarqué un prix donné en interne pour les 20 ans d'ancienneté d’un employé au sein d’Apple avec une carte de Tim Cook.. L’objet était dans son emballage d'origine et comprenait du papier de soie avec des explications sur le processus de fabrication, ainsi que des détails sur les matériaux. Mesurant environ 18 cm x 5cm x 18cm un très joli 3,44 kg, le trophée était présenté comme une