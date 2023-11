Touch ID ne se glissera pas sous l'écran de l'iPhone 16...

Image MacRumors

pas avant 2026

C'est en effet la rumeur du goûter sur Weibo. Cette dernière reposerait sur des informations en provenance d'un expert en circuits intégrés d'une entreprise chinoise.Apparemment, ce dernier explique que la plupart des équipements utilisés à l'origine pour fabriquer les puces requises pour la version de Touch ID de l'iPhone ont été définitivement arrêtés et que les seuls en fonctionnement sont utilisés pour l'iPhone SE 3. En outre, d'autres rumeurs évoquent le passage à Face ID pour l'iPhone SE 4.Et, certains pensent qu'Apple développerait une nouvelle technologie biométrique pour glisser le capteur sous l'écran vers 2026, soit neuf ans après Face ID.Maintenant que la pandémie est passée, et que FaceID fonctionne très bien avec le masque, l'urgence de remettre le mécanisme d'identification est moindre.Aussi il ne s'attend pas à ce que Touch ID revienne pour l'iPhone 15 (et les suivants) dans un proche avenir. Il s'aventure à imaginer un iPhone SE avec Touch ID sur le côté, mais avoue n'avoir rien entendu sur ce qui était réellement en préparation.Enfin, il mentionne un autre projet assez inédit. En effet, Apple serait apparemment en train de tester une fonctionnalité de suivi du sommeil dédié au HomePod (mais lequel ?).