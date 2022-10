Touch ID ne reviendrait pas de sitôt sur les iPhone (même sous l'écran ?)

Un iPad Pro M2, des MacBook Pro 14/16" M2 et un Mac mini M2 pour octobre (mais sans keynote)

A court terme, il revient sur lesdes iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces M2 (peut être un iPad 10 pouces ?) mais aussi des Mac dotés de la puce M2 -un Mac mini ainsi que des MacBook Pro 14 et 16 pouces.Dans sa dernière newsletter dominicale,. Il penche davantage pour un lancement via un communiqué de presse (et une petite fermeture de l'Apple Store en ligne).Du côté des autres sorties probables, il mise également sur une nouvelle Apple TV dotée d'une puce A14 et de 4 Go de RAM. Celle-ci seraitEnfin,, qui a beaucoup fait parler de lui ces dernières années. Mais c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour ceux qui attendaient cette fonction (enfin qui auraient aimé l'avoir pendant la pandémie et le masque obligatoire).En effet, il ne s'attend pas à ce que Touch ID revienne pour l'iPhone 15 (et les suivants) dans un proche avenir. Il s'aventure à, mais avoueEn effet, Apple serait apparemment en train de tester une fonctionnalité de suivi du sommeil dédié au HomePod (lequel ?).