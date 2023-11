Les supports de charge Elago MagSafe sont dispo à partir de 18€ pour le Black Friday

Un petit support de charge mignon et compatible avec le mode réveil

Les modèles sont disponibles en différents coloris mats : Noir, Jean Indigo, Rose, Blanc et Stone. Notez que le montant de la réduction va varier en fonction des couleurs.Il s'agit de deux supports de charge en silicone dans lesquels il faut placer le Chargeur MagSafe (attention il n'est pas fourni). La différence se fait uniquement du côté de la forme du socle. Le MS1 arbore un design conique et propose une inclinaison plus accentuée, alors que le MS2 est tout rond (un peu plus petit qu'un HomePod mini).et proche du pied de l'iMac ou des écrans d'Apple, vous pouvez aussi opter pour les modèles MS3 ou MS4 -histoire d'avoir une touche élégante sur votre bureau !, qui permet de transformer son iPhone en réveil justement sur sa table de nuit et d'accéder à de nombreux widgets !