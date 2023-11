Foxconn découvre (avec horreur) le droit du travail !

Ciel des pauses obligatoires !

Vous vous êtes à peine installé sur votre siège, que la prochaine pause arrive

Des discussions secrètes en cours

Apparemment,. En plus des journées de travail de 8 heures, des pauses sont intégrées dans le travail par quart -sans parler des arrêts physiologiques.déplore un manager.(il faut dire que le droit du travail est plutôt permissif en Chine), ce qui ne manque de soulever certains problèmes concernant la délocalisation de la production !Le groupe doit faire face à des séries de malaises et de plaintes liées au stress et aux conditions de travail. Pire encore, il parait que c'est contagieux... Les employés chinois sur place semblent avoir pris goût aux journées réduites et aux pauses.Selon, il s’agirait tout de même d’une réunion avec le. Mais cette dernière pourrait aussi être en lien avec la récente décision du pays d'introduire de nouvelles taxes en matière d’importation sur les smartphones et ordinateurs. Voilà qui ne devrait pas arranger Apple !En effet, ces dernières années, entre le contexte économique et la vie post-covid,Ainsi, le Taïwanais Foxconn -son partenaire privilégié en charge de 80% de la production mondial d’iPhone- multiplie les investissements en Inde, avec plus ou moins de chance. Récemment, il a mis fin à un accord de 19,5 milliards de dollars avec une société indienne. En avril 2023, Apple avait déplacé 7 % de toute la production d'iPhone en Inde, et le ministre du Commerce du pays a déclaré que l'objectif était d'atteindre 25 %.