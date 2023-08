Apple ne veut pas de restrictions sur les ventes de Mac en Inde !

Une nouvelle volonté de restriction qui divise

Made in India

pourrait perturber considérablement le commerce, entraver les efforts visant à intégrer plus étroitement l'Inde dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et nuire aux entreprises et aux consommateurs des deux pays

La production indienne d’iPhone 15 va débuter

Selon, il s’agit d’un regroupement de sociétés techs en plusieurs structures -dont l’etLe but du gouvernement indien est de stimuler la fabrication locale, et ainsi renforcer le. En effet le Premier ministre Narendra Modi entend. Cette dernière s’appliquera à tous les ordinateurs portables et tablettes aux serveurs (composants compris).Dans un courrier commun envoyé aux officiels US, Apple, Intel et les huit groupes commerciaux américains veulentpour qu’elle reconsidère cette nouvelle politique. Selon eux, cette dernièreAinsi,ce qui est bienqu'un iPhone est fabriqué en dehors de la Chine pour son lancement. Les appareils seront fabriqués dans une usine à Tamil Nadu. Le but est de réduire encore plus l'écart entre la production en Inde et en Chine, afin de s'émanciper du poids des relations commerciales. Avant la sortie de l'iPhone 14, les iPhone étaient fabriqués en Inde selon un délai de six à neuf mois.Début août, on apprenait également que ce même Foxconn , le plus gros assembleur d'iPhone, avait l'intention de construire deux nouvelles usines au Karnataka, dans le sud de l'Inde, moyennant unAinsi, le Taïwanais Foxconn -son partenaire privilégié en charge de 80% de la production mondial d’iPhone- multiplie les investissements en Inde, avec plus ou moins de chance. Récemment, il a mis fin à un accord de 19,5 milliards de dollars avec une société indienne.