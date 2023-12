Un nouveau Bouton Action pour toute la gamme iPhone 16

Un projet Atlas en Action

Project Atlas

Un Bouton en balade sur l'iPhone

Nos confrèresévoquent depuis quelques temps un, concernant la prochaine génération d’iPhone et plus précisément le bouton Action. Apple conserverait les mêmes fonctions mais pourrait en profiter pour l'améliorer un peu en y incluant-il en avait été question lors des rumeurs de cet été.. En effet, dans sa version actuelle, il peut être configuré parmi neuf actions possibles : Mode Silence (activé par défaut), Mode Concentration (Ne pas déranger, Conduite, Repos, Travail, Temps pour soi, autres…), App appareil photo, App Dictaphone, Fonction lampe torche, App Traduire (toujours pas disponible), Fonction loupe, Fonction Accessibilité (à paramétrer) et Raccourci (la plus paramétrable).Il se situe sur le côté gauche de l’iPhone (écran face à soi) à la place du commutateur activant la sourdine / mode vibreur.. Une information s'affiche alors sur la Dynamic Island. Il émet un retour haptique différent pour chaque état.Pour le moment, il n'y a qu'et il n’est pas possible de choisir plusieurs combinaisons qui auraient pu se déclencher via différents appuis (un appui prolongé, deux ou trois appuis courts à la suite par exemple). Aussi un capteur de force pourrait bien proposer davantage de possibilités.D'après plusieurs leaks sur Weibo (pincettes et gants de rigueur, s'il vous plait),(décidément), qui pourrait être une évolution du bouton Action à quelques différences près. Celui-ci sera davantage programmable et serait déplacé sur le côté droit de l'iPhone (écran face à soi) et plutôt en dessous de l'actuel bouton de veille.Ce nouveau positionnement impliquerait quelques déménagements : comme bouger l'antenne 5G dédiée pour les ondes millimétriques (utilisées pour le moment aux USA) qui passerait sur la gauche. Comme tout bon, se poserait la question du tiroir de la nano SIM. Celui-ci pourrait alors être supprimé.