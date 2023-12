L'iPhone 12 neuf bradé à son prix le plus bas pour Noël !

L'iPhone 12 neuf à 569€ !

, une puissante puce A14 Bionic, une dalle OLED, la 5G, un verre renforcé Ceramic Shield, le système magnétique MagSafe, Face ID et un connecteur Lightning., très porche des modèles les plus récents d'Apple. Côté photo, l'appareil embarque deux objectifs avec un 12 mégapixels ultra grand angle équivalent 13mm ouvrant à ƒ2.4 et un 12 mégapixels grand angle équivalent 26mm ouvrant à ƒ1.6 pour le capteur principal.