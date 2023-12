Ils lui volent son téléphone. Mais déçus, ils le lui rendent !

L’iPhone ou la vie !

Récemment, version 2023. Alors que le monsieur venait de garer son véhicule un soir, deux voleurs ont surgi de nulle part munis d’armes à feu. Il lui ont apparemment intimé l’ordre de donner, y compris ses clés de voiture et son smartphone.Et! Alors qu’ils s’apprêtaient à prendre la fuite, les deux hommes auraient jeté un coup d’œil au smartphone, s’exclamantavant de rendre le susdit téléphone à son propriétaire !D’autant qu’un iPhone sera rapidement repérable grâce à à l’application Localiser…On en profite pour vous rappeler quelques étapes à suivre en cas de perte de son iPhone . Tout d’abord, il convient dedans Localiser. L’application permet d’indiquer cette mention pour un iPhone, un iPad, un iPod touch, une Apple Watch, un Mac, des AirPods compatibles ou un porte-cartes avec MagSafe pour iPhone.Notez que pour marquer un appareil comme perdu, il faudra d’abord avoir activéavant qu’il soit perdu.vous est envoyé sur l’adresse e-mail correspondant à celle de votre identifiant Apple. Cette option va verrouiller l’écran de l’iPhone avec un code d’accès et afficher un message personnalisé contenant votre numéro de téléphone / mail afin que l’on puisse vous joindre pour vous restituer l’appareil.En dernier lieu, il est également-ce qui va entraîner la suppression de toutes vos informations, y compris les cartes de crédit et de débit figurant dans l’app Cartes d’Apple :Si vous n’avez pas activé l’identification à deux facteurs pour votre identifiant Apple, vous ne pourrez pas effacer un appareil à distance à l’aide de l’app Localiser et il faudra aller sur iCloud.com pour effacer votre appareil :Même après cette opération, le message personnalisé continuera de s’afficher.