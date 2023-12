Apple joue désormais la transparence sur l’espionnage des notifications de l’iPhone

Espionnage des notifications !

dans une position unique pour faciliter la surveillance gouvernementale de la manière dont les utilisateurs utilisent des applications particulières

Mon personnel a étudié ce conseil au cours de la dernière année, y compris en contactant Apple et Google. En réponse à cette question, les entreprises ont dit à mon personnel que les informations sur cette pratique ne sont pas rendues publiques par le gouvernement

Apple s'engage à la transparence et nous déployons depuis longtemps tous nos efforts pour diffuser autant d'informations que possible à nos utilisateurs. Dans ce cas précis, le gouvernement fédéral nous avait interdit de partager toute information (sur ce sujet). Maintenant que cette méthode est connue du public, nous mettrons à jour nos rapports sur la transparence pour détailler ce type de demandes.

Mise à jour des Guidelines

AA. Service de notification push Apple (APN)



Lorsque les utilisateurs autorisent une application qu'ils ont installée à recevoir des notifications push, un jeton Apple Push Notification Service (APNs) est généré et enregistré auprès de ce développeur et de cet appareil. Certaines applications peuvent avoir plusieurs jetons APN pour un compte sur un appareil afin de différencier les messages du multimédia.



En effet, le sénateur. Selon ces dernières, des organisations gouvernementales de pays étrangers ont exigé d’Apple et Google -sur la base de décisions / moyens légaux- desEn pratique,-un service dédié pour Apple. Pour les iPhone , ce service est fourni par le service de notification push d'Apple ; pour les téléphones Android, il s'agit dede Google. Ces services garantissent une, mais cela signifie également qu'Apple et Google servent d'intermédiaires dans le processus de transmission.Mais cela suffit au Sénateur américain qui indique qu'avec un tel système, Apple et Google sont. Ce à quoi, il rajoute :Mais avec un sujet aussi sensible,en indiquant dans une déclaration officielle :Depuis,) afin de refléter au mieux, venant des forces de l'ordre associées à son service de notification push. On découvre ainsi ce passage :Ainsi, selon, des agences gouvernementales -américaines et d'autres pays- ont demandé à Apple et à Google. Les données seraient utilisées pour tenter de lier les utilisateurs anonymes d'applications de messagerie à des comptes Apple ou Google spécifiques.