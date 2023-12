Apple inclut 25 heures de calcul par mois avec Xcode Cloud (sans surcoût)

25 heures en cadeau !

toutes les adhésions à l'Apple Developer Program incluront 25 heures de calcul par mois sur Xcode Cloud en standard

Sur son site, il est désormais précisé queet ne nécessiteront aucun paiement particulier. Si les développeurs ont besoin d'heures supplémentairespour iPhone et iPad.L’année dernière, les développeurs inscrits sur le programme d'Apple avaient reçu un petit mail, leur indiquant qu'ils pouvaient désormais, la plateforme d'outils et d'API. Pour rappel, Cupertino a proposé ce dernier pour simplifier le processus de développement, créer des applications dans le cloud, ou encore tester les programmes via TestFlight.Disponible depuis la WWDC 2022, celui-ci comprend trois formules mensuelles :. Pour son lancement, Apple avait proposé un petit bonus de 25 heures de temps de calcul par mois -sans frais supplémentaires-, et ce, jusqu'à la fin de 2023. À partir de 2024, ce pack devait passer à 14,99 dollars par mois mais il n’en est rien.