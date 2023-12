Les voleurs d’iPhone ne vont pas aimer cette option d’iOS 17.3

Protection renforcée

Plusieurs degrés de sécurité

Un nouvel écran à l'installation de la bêta

Cette protection est conçue pour renforcer la protection de l’ iPhone et surtout de ses données si jamais celui-ci était volé et qu’un tiers avait obtenu le code d'accès de l'appareil. Lorsque la protection des appareils volés est activée,requise -en sus du code- pour certaines actions.Sont ainsi concernésstockés dans le trousseau iCloud, la demande d'une nouvelle Apple Card, la désactivation du mode perdu, l'effacement de tout le contenu et des paramètres, ou encore l'utilisation des méthodes de paiement enregistrées dans Safari.Et pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? En effet, Apple a rajouté, telle que la modification du mot de passe du compte d'identifiant Apple associé à l'iPhone.Dans ce cas, il faudra en plus. En pratique, l'utilisateur devra s'authentifier avec Face ID (ou Touch ID), attendre une heure et s'authentifier à nouveau avec Face ID (Touch ID).Apple a déclaré qu'elle prévoyait depour clarifier le fonctionnement de la fonctionnalité. L'option sera disponible sur, y compris l'iPhone XS et les versions ultérieures.