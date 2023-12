Et si ton historique Google Maps restait sur ton iPhone ?

Google Maps : un meilleur contrôle de vos données de localisation

La fonctionnalité Chronologie de Maps vous aide à vous souvenir des endroits que vous avez visités et est optimisée par un paramètre appelé Historique des positions. Si vous faites partie des utilisateurs qui ont choisi d'activer l'historique des positions (il est désactivé par défaut), votre chronologie sera bientôt enregistrée directement sur votre appareil, vous donnant encore plus de contrôle sur vos données. Comme auparavant, vous pouvez supprimer tout ou partie de vos informations à tout moment ou désactiver complètement le paramètre.



Si vous achetez un nouveau téléphone ou si vous craignez de perdre votre téléphone existant, vous pouvez toujours choisir de sauvegarder vos données sur le cloud afin qu'elles ne soient pas perdues. Nous chiffrerons automatiquement vos données sauvegardées afin que personne ne puisse les lire, y compris Google.

Une fonction en cours de déploiement

Supposons que vous planifiez une fête d'anniversaire surprise et que vous obteniez un itinéraire pour vous rendre à une boulangerie à proximité pour récupérer le gâteau. Bientôt, vous pourrez voir toutes vos activités récentes sur Maps liées à la boulangerie centralisées et supprimer facilement vos recherches, itinéraires, visites et partages en quelques clics.

Google Maps Google Llc Télécharger

Les GPS et services de localisation sont très pratiques, nous sommes très nombreux à les utiliser quotidiennement et aurions, pour beaucoup, du mal à nous en passer.. Google annonce une mise à jour à venir pour son propre service permettant d'offrir un meilleur contrôle aux utilisateurs sur ce point.. Dans un billet de blog officiel , la firme de Mountain View annonce qu'avec la prochaine mise à jour, il sera possible de choisir de stocker cet historique en local sur votre appareil, avec un chiffrement de bout en bout, que ce soit sur iOS ou Android.Il sera également envisageable de choisir, Google donne l'exemple de boutiques visitées pour faire une surprise, ou encore, contre 18 mois actuellement.Enfin, cette mise à jour permettra également de toucher le point bleu représentant votre positon actuelle afin de consulter rapidement et de modifier des paramètres comme l'historique de localisation ou la chronologie de vos déplacements. Cette fonction devrait être disponible dans les semaines à venir etUne notification sera envoyée afin d'avertir que la fonctionnalité est disponible sur votre appareil.